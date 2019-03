Vodafone plant angeblich Milliarden-Wandelanleihe wegen Unitymedia-Übernahme

Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone will sich Kreisen zufolge mittels einer Wandelanleihe Geld für die geplante Übernahme der Kabelnetze von Liberty Global besorgen. Dabei sei die Rede von einer Höhe über mindestens drei Milliarden Euro, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag mit Berufung auf Insider. Es könnte sein, dass Vodafone diesen Schritt bereits am Dienstag ankündigt. Vodafone selbst wollte sich dazu nicht äussern.