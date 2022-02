Vodafone setzt mehr um - Zuwächse in Deutschland und Afrika

(Ausführliche Fassung) - Gute Geschäfte auf seinem wichtigsten Markt Deutschland und in mehreren afrikanischen Ländern treiben den britischen Telekommunikationskonzern Vodafone an. Der Gesamtumsatz des dritten Geschäftsquartals stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf knapp 11,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Der von Branchenexperten viel beachtete Service-Umsatz wuchs in den drei Monaten bis Ende Dezember aber weniger stark. Im frühen Handel legte die Vodafone-Aktie um fast 3 Prozent zu.