Vodafone startet Live-Betrieb für nächste Entwicklungsstufe bei 5G

Die neue Version "5G Standalone", die ohne einen LTE-Anker auskommt, zeichnet sich vor allem durch äusserst kurze Datenlaufzeiten aus. Diese geringe Latenz ist zum einen für kommerzielle Anwender interessant, die damit beispielsweise aus der Ferne technische Geräte ohne jeden Zeitverzug steuern können. Damit könnten etwa Bagger aus der Ferne quasi in Echtzeit gesteuert werden.

Private Nutzer profitieren etwa bei Online-Computerspielen von den kurzen Datenlaufzeiten, weil sie ohne Zeitverzug reagieren können. Mit einer geringen Latenz werden auch Anwendungen der "Augmented Reality" erleichtert, bei der virtuelle Inhalte in eine reale Umgebung in Echtzeit eingeblendet werden.

Vodafone ist nicht der einzige Provider, der sich mit dem Thema auseinandersetzt: Die Deutsche Telekom testet "5G Standalone" bereits seit Februar in Garching bei München, hat bislang aber noch keinen grösseren Live-Betrieb in der Fläche angekündigt. Der Wettbewerber Telefónica (O2) hat den Start des "reinen" 5G-Betriebs für dieses Jahr in Aussicht gestellt./chd/DP/zb

(AWP)