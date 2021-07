Vodafone steigert Umsatz dank Roaming-Erlösen

Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres dank satter Roaming-Einnahmen seinen Umsatz deutlich gesteigert. Konzernweit legte der Erlös um 5,7 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte. Aus eigener Kraft - also Wechselkurseffekte und Übernahmen sowie Verkäufe von Unternehmensteilen herausgerechnet - fiel die Entwicklung nur minimal geringer aus. Der Serviceumsatz - also ohne den Verkauf von Endgeräten wie Handys und Tablets - stieg im gut drei Prozent. Verglichen mit dem Vorjahr, als die Corona-Krise Spuren hinterlassen hatte, stiegen die Roaming-Erlöse um 56 Prozent. Allerdings sei das nach wie vor weniger als noch in der Vor-Corona-Zeit.