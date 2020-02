Der britische Telekomkonzern Vodafone profitiert weiter von der Unitymedia-Übernahme in Deutschland und guten Geschäften in Südafrika. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 (31. März) legte der Umsatz um fast 7 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro zu, wie der Telekom-Konzern am Mittwoch mitteilte.