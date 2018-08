Vodafone will verlustträchtiges australisches Mobilfunkgeschäft mit TPG bündeln

Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone und sein Partner CK Hutchison erwägen, ihr verlustreiches Mobilfunkgeschäft in Australien mit der Sparte des lokalen Breitbandanbieters TPG Telecom zusammenzulegen. Erste Gespräche hierzu liefen, wie die Unternehmen am Mittwoch in separaten Meldungen mitteilten. TPG sprach von einer "Fusion unter Gleichen", erklärte aber, ein Abschluss sei keineswegs sicher.