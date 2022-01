Volkswagen beruft Ex-Richter Philip Haarmann zum Chefjustiziar

Der Jurist gilt als Experte auch für strafrechtliche Fragen, die - neben den zahlreichen Zivilverfahren - eine Rolle nicht zuletzt in der Dieselaffäre spielten. Döss wiederum folgt im Vorstand auf die ausscheidende Hiltrud Werner. Sie hatte sich auf oberster Ebene um den weit gefassten Themenbereich "Integrität und Recht" gekümmert. Dazu gehört neben juristischen Analysen die Überprüfung und Entwicklung von Regeltreue-Standards - beim Abgasskandal zum Beispiel die Begleitung der 2020 beendeten Aufsicht ("Monitorship") durch die US-Regierung oder der Ausbau eines internen Whistleblower-Systems.

In den vergangenen Jahren vertrat Döss die Konzerninteressen auch in Schadenersatzprozessen, so etwa in der Musterklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen. Ausser ihm ziehen die Managerinnen Hauke Stars (IT) und Hildegard Wortmann (Vertrieb) in den Vorstand ein./jap/DP/ngu

(AWP)