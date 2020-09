Volkswagen bestätigt Ausblick und bekräftigt Zukunftsinvestitionen

Der Volkswagen -Konzern hat seinen Ausblick für 2020 trotz der Corona-Krise bestätigt. Demnach geht der Dax -Konzern weiterhin von einem positiven operativen Ergebnis aus, wie der Autobauer am Mittwoch auf der Online-Hauptversammlung in Berlin mitteilte. Auch die Zukunftsinvestitionen wurden bekräftigt. Wie bereits bekannt, sollen 33 Milliarden Euro bis 2024 in den Ausbau der E-Mobilität investiert werden. VW will Marktführer bei batterieelektrischen Fahrzeugen werden.