Der Volkswagen -Konzern hat den angepeilten Börsengang seiner Lkw- und Bustochter Traton vorerst abgesagt. "Wir bedauern wegen des aktuell schwachen Marktumfeldes von einem Börsengang der Traton SE Abstand nehmen zu müssen", sagte VW -Finanzchef Frank Witter. "Der Vorstand strebt unverändert einen Börsengang bei einem besseren Marktumfeld an." Die Strategie, die Truck-Tochter mit ihren Marken MAN , Scania und der brasilianischen VW-Nutzfahrzeugtochter zu einem weltweiten Champion in der Branche zu machen, sei weiter das gemeinsame Ziel von Volkswagen und Traton, so Witter.