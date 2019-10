Volkswagen bleibt trotz überraschend gutem Ergebnis bei Prognose

Der weltgrösste Autobauer Volkswagen bleibt nach einem deutlichen Ergebnisanstieg in den ersten neun Monaten weiter vorsichtig bei der Jahresprognose. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte im Jahresvergleich um 1,5 Milliarden Euro auf 14,8 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten zuvor erwartet. VW profitierte dabei auch von der Neubewertung von Derivaten sowie von der Offensive bei teureren SUV-Modellen.