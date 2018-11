Volkswagen einigt sich mit Broadcom in Patentstreit

Der Volkswagen -Konzern hat laut Kreisen einen Patentstreit mit dem US-Chipkonzern Broadcom aus dem Weg geräumt. Die Unternehmen hätten sich vor einem für Freitag angesetzten Termin an einem Gericht in Mannheim aussergerichtlich geeinigt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eingeweihte Personen.