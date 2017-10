Volkswagen erleidet wegen Diesel-Sonderkosten einen Gewinnrückgang

Der Volkswagen -Konzern hat wegen der zusätzlichen Milliardenkosten für den Rückruf und die Nachrüstung manipulierter Dieselfahrzeuge in den USA einen Gewinneinbruch erlitten. Im dritten Quartal rutschte der Nettogewinn im Jahresvergleich um über die Hälfte auf 1,14 Milliarden Euro ab, wie der Dax -Konzern am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Ende September hatte VW bekanntgegeben, dass Verzögerungen bei dem ohnehin schon kostspieligen Programm noch einmal viel Geld kosten würden - den Betrag bezifferte VW nun auf 2,6 Milliarden Euro. Das Vorhaben erweise sich als "erheblich langwieriger und technisch anspruchsvoller" als angenommen, hiess es. Damit stieg die Rechnung für die Bewältigung der Abgaskrise auf über 25 Milliarden Euro.