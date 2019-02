Die VW -Finanztochter Volkswagen Financial Services baut ihr Flottengeschäft aus. Das Unternehmen aus Oberhaching gab am Freitag in Braunschweig eine 60-Prozent-Beteiligung an der Flottenmanagementgesellschaft Fleetlogistics bekannt. Die in mehr als 70 Ländern aktive Firma sei in ihrem Bereich die Nummer eins in Europa. Die weiteren 40 Prozent der Unternehmensanteile bleiben bei der bisherigen Alleingesellschafterin TÜV Süd. Die Beteiligung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.