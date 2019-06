Der Volkswagen -Konzern (VW) hält trotz der herrschenden Unsicherheit an den Finanzmärkten am Börsengang seiner Lkw-Sparte Traton fest. Das beabsichtigte öffentliche Angebot für die den Wolfsburgern gehörenden Aktien solle vor der Sommerpause abgeschlossen werden, bekräftigte VW am Montagabend frühere Aussagen. Die Traton-Titel sollen sowohl in Frankfurt als auch in Stockholm notiert sein.