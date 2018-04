Volkswagen-Kernmarke mit Auslieferungsrekord im ersten Quartal

In Deutschland, wo die Dieselkrise den Absatz im vergangenen Jahr belastet hatte, konnte VW die Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,3 Prozent auf 138 700 Autos steigern. Im Monat März allerdings gab es einen leichten Rückgang um 0,8 Prozent auf 54 400 Autos. Stark war für die Marke rund um Golf, Passat und Tiguan erneut der grösste Einzelmarkt China - mit einem Plus von 8,6 Prozent auf 755 700 Autos in den ersten drei Monaten und einem Zuwachs um 6,0 Prozent auf 269 500 Stück im März./tst/DP/jha

(AWP)