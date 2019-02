Volkswagen-Kernmarke VW startet mit Verkaufsminus - China und Europa schwächer

Der Autobauer Volkswagen ist wegen niedrigerer Verkäufe in China und auf dem Heimatkontinent schwächer ins Jahr gestartet. Weltweit lieferte die Marke VW Pkw 515 500 Autos an die Kunden aus und damit 3,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte.