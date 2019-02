Volkswagen peilt für laufendes Jahr erneut mehr Umsatz an - Rendite wie erwartet

Der VW-Konzern peilt für das neue Jahr trotz der Probleme auf den internationalen Automärkten erneut einen steigenden Umsatz an. Der Autobauer rechnet demnach mit bis zu 5 Prozent Zuwachs gegenüber dem Erlös von 235,8 Milliarden Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mitteilte.