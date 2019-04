Volkswagen prüft Anteilskauf an chinesischem Autobauer JAC

Der Volkswagen -Konzern ist laut Kreisen an einem Einstieg beim chinesischen Autobauer Anhui Jianghuai Automobile (JAC) interessiert. Die Wolfsburger hätten die US-Investmentbank Goldman Sachs als Berater für einen möglichen Anteilskauf in bedeutendem Umfang eingeschaltet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eingeweihte Personen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters über die Gespräche berichtet. VW hat bereits eine Partnerschaft mit JAC für Elektro-Fahrzeuge unter der Marke Sol im Land.