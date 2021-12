Volkswagen senkt Absatzziel für ID-Elektromodelle in China

Grund ist dem Sprecher zufolge der Halbleitermangel, der VW in China bereits seit einigen Monaten stark trifft. Bisher hatte das Unternehmen neben lukrativen Premiummodellen von Porsche und Audi auch die Elektromodelle bei der Chipbestückung bevorzugt. Investoren beachten den Hochlauf der ID-Reihe genau, weil sie sich um eine starke Elektrokonkurrenz für VW in China sorgen. Die Knappheit von Halbleitern schlage nun aber auch im Elektrosegment durch, hiess es. Auch im gesamten Markt schlägt das zu Buche, in China wurden nach vorläufigen Daten des Herstellerverbands CAAM im November 2,47 Millionen Pkw und Nutzfahrzeuge abgesetzt, das waren 10,8 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Die VW-Vorzugsaktie lag am Nachmittag mit dem Markt 0,5 Prozent im Minus. Bereits in den vergangenen Monaten hatte das Papier deutlich nachgegeben, weil der Konzern seit Monaten auch in China Probleme mit der Chipversorgung seiner Produktion hat. China ist der grösste Einzelmarkt für den Volkswagen-Konzern, das Unternehmen ist dort mit seinen Gemeinschaftsunternehmen Marktführer. Zudem gilt die Volksrepublik als Leitmarkt für die Elektromobilität angesichts von scharfen Vorgaben für die Pkw-Emissionen in den smoggeplagten Megacities des Landes.

Medienberichte, wonach China-Chef Stephan Wöllenstein (58) wegen der Probleme bald abberufen werde, wies der Sprecher zurück. Wöllenstein ist seit rund zehn Jahren für VW in China, seit 2019 steht er der Volkswagen Group China vor, in der Volkswagens Anteile an den verschiedenen Gemeinschaftsunternehmen im Land gebündelt sind. Ein Wechsel zurück nach Deutschland in eine andere Funktion wäre nach einer solch langen Zeit in der Volksrepublik nicht ungewöhnlich. Als ein Anwärter auf den Posten gilt VW-Markenfinanzchef Alexander Seitz (59).

Im Konzernvorstand für den wichtigen Markt China verantwortlich ist VW-Vorstandschef Herbert Diess (63), der wegen des Umgangs mit dem Chipmangel, aber auch wegen seiner Gedankenspiele um weitergehende Effizienzbemühungen, derzeit verstärkt in der Kritik der mächtigen Arbeitnehmerseite im Konzern steht.

Kommende Woche will der Konzern seine Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre vorstellen - darin legt VW fest, wie die Milliardenbeträge auf Projekte und Werke verteilt werden. Das sorgt im Vorfeld oft für öffentlich ausgetragene Meinungsverschiedenheiten zwischen Management und Betriebsrat./men/eas/jha/

