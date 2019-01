Volkswagen steigert US-Absatz auch 2018 dank SUVs

Der Autobauer Volkswagen hat in den USA dank seiner SUV-Modelle das zweite Jahr in Folge ein Absatzplus eingefahren. Im vergangenen Jahr legten die Verkäufe der Kernmarke um 4,2 Prozent auf 354 064 Wagen zu, wie das Unternehmen am Donnerstag am US-Sitz in Herndon (Virginia) mitteilte.