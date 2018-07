Volkswagen treibt E-Offensive in China voran

Der Autokonzern Volkswagen will seine E-Auto-Offensive in China vorantreiben und seine Position auf dem chinesischen Markt stärken. Dazu habe die Volkswagen China Group Absichtserklärungen rund um E-Mobilität, Digitalisierung, Mobilitätsdienstleistungen und autonomes Fahren mit dem chinesischen Partner FAW Group sowie einem Forschungsinstitut unterzeichnet. Das teilte das Unternehmen am Dienstag am Rande des Staatsbesuchs von Chinas Ministerpräsident Li Keqiang bei Bundeskanzlerin Angela Merkel mit. Am Vortag hatten VW China Group, Seat und der Hersteller JAC eine Absichtserklärung zur E-Mobilität unterschrieben.