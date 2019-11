Volkswagen hat im Oktober weniger Fahrzeuge der Marke VW verkauft. Mit 28 072 Autos sei die Zahl zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3,2 Prozent gesunken, teilte das Unternehmen am Freitag in Herndon mit. Seit Jahresbeginn gibt es dennoch ein Plus von 3,7 Prozent./he/fba