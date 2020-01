Volkswagen (VW) verkauft seine Maschinenbautochter Renk an den Finanzinvestor Triton. Der Kaufpreis für den 76-Prozent-Anteil der Wolfsburger liege bei anfänglich 97,80 Euro je Aktie, teilte der Erwerber am späten Donnerstagabend in Frankfurt mit. Insgesamt kann VW so über 500 Millionen Euro einstreichen.