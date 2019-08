Volkswagen weist Spekulationen um Einstieg bei Tesla zurück

In einem Bericht des "Manager-Magazin" wurde VW-Chef Herbert Diess als "grösster Tesla-Fan der Autoszene" bezeichnet. Diess glaube, dass VW von Teslas Batterie- und vor allem Softwarekompetenz profitieren könne, wird ein Diess-Vertrauter in dem Blatt zitiert: "Er würde sofort einsteigen, wenn er könnte." Die Hürde sei nicht finanzieller Natur, sondern eine Zustimmung der VW-Grossaktionäre.

Daher kursierten am Markt Gerüchte um einen möglichen Vorstoss der Wolfsburger in Richtung des US-Elektroautobauers. Tesla-Papiere verteuerten sich vorbörslich, auch VW-Aktien lagen am Donnerstagnachmittag im Plus./bch/DP/nas

(AWP)