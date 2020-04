Der deutsche Autoriese Volkswagen will die wegen der Corona-Krise pausierende Produktion in seinem US-Werk in Tennessee ab 3. Mai schrittweise wieder aufnehmen. "Wir haben die vergangenen Wochen genutzt, um strikte Gesundheits- und Sicherheitsmassnahmen durchzuführen", teilte Werksleiter Tom du Plessis am Mittwoch in Chattanooga mit.