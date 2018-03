Volumen auf dem Schweizer Fondsmarkt im Februar mit leichten Einbussen

"Aufgrund der Einbrüche der Aktienmärkte im Berichtsmonat sank das Volumen des Schweizer Fondsmarktes, wenn auch in deutlich geringerem Ausmass", wird SFAMA-Geschäftsführer Markus Fuchs in der Mitteilung zitiert. "Die Nettomittelzuflüsse hielten an, schwächten sich aber im Vergleich zum Vormonat doch ab. Die meisten Neugelder flossen in Obligationenfonds, was ein Indiz für die erhöhte Vorsicht der Investoren sein könnte, zumal auch die Nettomittelzuflüsse in Aktienfonds nur noch bescheiden ausfielen." Die Nettomittelzuflüsse betrugen im Februar 2018 1,4 Mrd CHF.

Am meisten Gelder flossen in Obligationenfonds (2,0 Mrd CHF), vor Anlagestrategiefonds (0,8 Mrd CHF) und Aktienfonds (0,7 Mrd CHF). Am meisten Gelder abgezogen wurden aus Geldmarktfonds (­2,0 Mrd CHF), in einigem Abstand folgten Alternative Anlagen (­0,3 Mrd CHF) und Andere Anlagen (­0,03 Mrd CHF).

Die Top-10-Anbieter waren UBS (Marktanteil: 25,2/Vormonat: 25,6%), Credit Suisse (15,2/15,5%), Swisscanto (7,9%/7,9%), BlackRock (6,0%/5,9%), Pictet (5,0%/5,2%), GAM (3,3%/3,3%), Vontobel (2,4%/k.a.), Lombard Odier (2,4%/2,4%), JPMorgan (2,0%/1,6%) und Swiss Life (1,6%/1,5%), wie der Statistik weiter zu entnehmen ist.

