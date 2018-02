Volumen auf dem Schweizer Fondsmarkt im Januar mit weiterem Anstieg

"Aufgrund der positiven Entwicklung der Märkte im Berichtsmonat setzte auch der Schweizer Fondsmarkt seinen Wachstumskurs fort", wird SFAMA-Geschäftsführer Markus Fuchs in der Mitteilung zitiert. "Dabei scheinen die Anleger und Anlegerinnen seit langem wieder etwas risikofreudiger geworden zu sein, floss doch am meisten Neugeld in Aktienfonds. Aber auch Obligationenfonds waren gefragt." Die Nettomittelzuflüsse betrugen im Januar 12,2 Mrd CHF.

Am meisten Gelder flossen in Aktienfonds (+5,7 Mrd CHF), gefolgt von Obligationenfonds (+4,0 Mrd CHF), Anlagestrategiefonds (+1,8 Mrd) und Geldmarktfonds (+381,8 Mio). Auch alternative Anlagen (+127,1 Mio) und Rohstofffonds (+102,4) gewannen hinzu, während sich Immobilienfonds unverändert zeigten.

Die Top-10-Anbieter waren UBS (Marktanteil: 25,6/Vormonat: 25,6%), Credit Suisse (15,5/15,6%), Swisscanto (7,9%/8,0%), BlackRock (5,9%/5,9%), Pictet (5,2%/5,3%), GAM (3,3%/3,2%), Lombard Odier (2,4%/2,4%), JPMorgan (1,6%/1,7%) und Swiss Life (1,5%/k.A.), wie der Statistik weiter zu entnehmen ist.

