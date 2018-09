Der Autobauer Volvo darf selbstfahrende Autos in Schweden auf offener Strasse testen. Die Transportbehörde genehmigte am Freitag entsprechende Versuche in und rund um Göteborg. Das sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum selbstfahrenden Auto, sagte ein Volvo-Sprecher der Wirtschaftszeitung "Dagens industri".