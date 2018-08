Vonovia erhöht nach Übernahme von Victoria Park erneut Jahresziel

(Ausführliche Fassung) - Deutschlands grösster Immobilienkonzern Vonovia hat nach der erfolgreichen Übernahme des schwedischen Konkurrenten Victoria Park sein Gewinnziel erneut nach oben geschraubt. Für 2018 wird nun ein operatives Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngrösse Funds from Operations 1 (FFO 1) - in Höhe von 1,05 bis 1,07 Milliarden Euro erwartet, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Freitag in Bochum mitteilte. Das wären rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr.