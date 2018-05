Vonovia expandiert mit 900 Millionen Euro teurem Zukauf nach Schweden

Das Management von Victoria Park sei auf Vonovia zugegangen, damit die Deutschen ein Gegengebot vorlegen, hiess es. Der unabhängige Übernahmeausschuss des Victoria Park Verwaltungsrats habe einstimmig beschlossen, seinen Aktionären das Angebot von Vonovia zur Annahme zu empfehlen und das Management des Unternehmens begrüsse die Offerte. Die Bochumer haben sich nach eigenen Angaben bereits gut 37 Prozent der Stimmrechte "unwiderruflich" gesichert. Die Übernahme ist dann erfolgreich, wenn Vonovia mehr als 50 Prozent der Stimmrechte einsammeln kann.

Den Kaufpreis will Vonovia vorerst über Kredite finanzieren. Mittelfristig will sich die Gesellschaft aber frisches Eigenkapital in Höhe von zirka einer Milliarde Euro besorgen. "Ob, wann und in welcher Weise eine solche Massnahme durchgeführt werden wird, hängt dabei insbesondere von den Marktgegebenheiten ab", hiess es. Das kam an der Börse nicht gut an. Die Aktien von Vonovia gaben im frühen Handel um mehr als 1,5 Prozent nach.

Eigenkapital kann in erster Linie über die Ausgabe neuer Aktien, aber auch zum Beispiel über die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe generiert werden.

Vonovia will für die Aktien des schwedischen Unternehmens der sogenannten Klasse A und B jeweils 38 Schwedische Kronen zahlen. 316 Kronen werde für jede Vorzugsaktie geboten. Die Annahmefrist für das Gebot an die Victoria-Park-Aktionäre soll voraussichtlich um den 25. Mai beginnen und um den 18. Juni enden. Das Unternehmen rechnet, dass die Transaktion bis Ende Juni abgeschlossen ist.

"Wir freuen uns sehr, dass wir uns zum ersten Mal im schwedischen Markt engagieren können", sagte Unternehmenschef Rolf Buch. "Mit Victoria Park wollen wir in ein Unternehmen investieren, das genau denselben Prinzipien der Unternehmensführung wie den unseren folgt." Der schwedische Wohnimmobilienmarkt funktioniere in ähnlicher Weise und unterliege ähnlicher Regulierung und wirtschaftlichen Mechanismen wie der deutsche Markt.

Nach zwei Übernahmen in Österreich und einer Partnerschaft in Frankreich ist die geplante Übernahme von Victoria Park der nächste Schritt der Bochumer in einen ausländischen Markt. Schweden sei Teil einer internationalen Expansionsstrategie, hiess es.

Vonovia erhöhte unterdessen nach dem erfolgreichen Kauf des österreichischen Konkurrenten Buwog das Jahresziel. Das Unternehmen erwarte nun für 2018 ein operatives Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngrösse Funds from Operations I (FFO I) - in Höhe von 1,03 bis 1,05 Milliarden Euro nach 921 Millionen Euro im Vorjahr, teilte Vonovia weiter mit. Bislang war der Immobilienkonzern für das laufende Jahr von einem operativen Ergebnis von 960 bis 980 Millionen Euro ausgegangen, allerdings ohne die Buwog.

Im ersten Quartal liefen die Geschäfte für Vonovia vor allem aufgrund der Wohnungsnot in den Metropolen gut. Die Mieten steigen dort seit Jahren, und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Zudem profitiert Vonovia von einem hochwertigeren Wohnungsbestand, Dienstleistungen rund um Gebäude und geringeren Finanzierungskosten. Das operative Ergebnis - gemessen am FFO I - erhöhte sich im ersten Quartal um knapp zwölf Prozent auf 243,6 Millionen Euro. Die Mieteinnahmen stiegen leicht auf 418 Millionen Euro.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung und Modernisierung kletterten gleichzeitig auf 221,1 Millionen Euro - das war gut 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Leerstand war weiter gering. Unter dem Strich ging der Überschuss um ein Prozent auf 129,2 Millionen Euro zurück./mne/jkr /fba

(AWP)