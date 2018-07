Der Immobilienkonzern Vonovia hält nach der verlängerten Annahmefrist mehr als 60 Prozent an dem schwedischen Konkurrenten Victoria Park. Das Unternehmen kontrolliere 66,1 Prozent des Aktienkapitals und 61,1 Prozent aller Stimmrechte, teilte Vonovia am Freitag in Bochum mit. Der Immobilienkonzern hatte Mitte Juni bei der Übernahmeofferte sein Minimalziel von über 50 Prozent bereits erreicht. Vonovia werde die Annahmefrist nicht weiter verlängern, hiess es.