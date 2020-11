Vonovia mit Gewinnsprung und Zuversicht - plant höhere Dividende für 2020

Die Geschäfte für Deutschlands grössten Immobilienkonzern Vonovia laufen dank Auslandszukäufen und steigender Mieten in Grossstädten weiterhin gut. Beim Jahresziel für den operativen Gewinn (FFO) will das Dax-Unternehmen das obere Ende der prognostizierten Spanne von 1,275 bis 1,325 Milliarden Euro erreichen, wie Vonovia am Mittwoch bei Vorlage der Neunmonatszahlen in Bochum mitteilte. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren, die für 2020 eine Dividende in Höhe von 1,69 Euro je Aktie bekommen sollen. Das wären 0,12 Euro mehr als ein Jahr zuvor.