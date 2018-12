Vonovia will auch 2019 mehr verdienen und schichtet Investitionen um

Das operative Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngrösse Funds from Operations 1 (FFO 1), soll 2019 auf 1,14 bis 1,19 Milliarden Euro steigen, wie Vonovia am Donnerstag bei Vorlage der Neunmonatszahlen in Bochum mitteilte. Für 2018 peilt Vonovia bei der Kennziffer 1,05 bis 1,07 Milliarden Euro an. Das wären rund 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dabei sind die jüngsten Zukäufe - die österreichische Buwog und die schwedische Victoria Park - enthalten. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. Die Dividende für 2018 soll um 12 Cent auf 1,44 Euro je Aktie klettern.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres summierte sich der operative Gewinn auf 778 Millionen Euro, das war knapp 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Dazu trugen höhere Mieten, niedrigere Finanzierungskosten sowie der Zukauf in Schweden bei. Der Gewinn legte um gut 16 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu. Hier profitierte Vonovia von einer Aufwertung der Immobilien. Während beim operativen Ergebnis und bei den Mieteinnahmen die Buwog noch nicht enthalten ist, fliesst beim Periodenergebnis bereits die Übernahme ein.

Zudem plant der Immobilienkonzern, seine Investitionen 2019 noch einmal deutlich zu erhöhen. 2019 sollen 1,3 bis 1,6 Milliarden Euro überwiegend in den Neubau und in die Sanierung von Wohnungen in Schweden fliessen. Während 2018 noch ein Grossteil in energetische Modernisierungen wie etwa Dämmung und Austausch alter Fenster von den geplanten Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro geht, streicht Vonovia künftig solche Ausgaben kräftig zusammen. Damit reagiert Vonovia-Chef Rolf Buch auf die massiven Proteste von Mietern nach Modernisierungen wegen der teilweise kräftigen Mieterhöhungen./mne/jha/

(AWP)