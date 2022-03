Vonovia will auch 2022 zulegen

Deutschlands grösster Immobilienkonzern Vonovia will nach Zuwächsen bei Umsatz und operativen Ergebnissen 2021 auch im laufenden Jahr deutlich zulegen. Dazu beitragen sollen höhere Mieteinnahmen und vor allem die Übernahme des Branchenrivalen Deutsche Wohnen. "Wir erwarten für Umsatz, Ebitda und Group FFO ein Wachstum von mehr als 20 Prozent", sagte Unternehmenschef Rolf Buch bei Vorlage der Jahreszahlen 2021 am Freitag in Bochum.