Vonovia will in Dresden mehr als 100 Millionen Euro investieren

Das Wohnungsunternehmen Vonovia will in diesem Jahr in Dresden mehr als 100 Millionen Euro investieren. Der Grossteil davon soll in Sanierungen fliessen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Dresden mit. Bei rund 1000 Wohnungen soll es Verbesserungen geben, etwa einen barrierearmen Zugang durch Aufzüge. Die Häuser von Vonovia würden "behutsam und mit Augenmass saniert" und auch neue Wohnungen entstehen: "Im Mittelpunkt steht für uns eine bedarfsgerechte und klimafreundliche Entwicklung des Wohnungsangebotes zu fairen Mietpreisen", betonte Regionalbereichsleiter Sebastian Krüger.