Der Immobilienkonzern Vonovia will die Minderheitsaktionäre des schwedischen Immobilienunternehmens Hembla herausdrängen. Wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Bochum mitteilte, hält er rund 95,3 Prozent der Hembla-Stimmrechte. Auch die Börsennotierung von Hembla in Schweden solle enden, hiess es weiter.