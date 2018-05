Vonovia will sich eine Milliarde Euro fürs Einkaufen besorgen

Der sich im Kaufrausch befindliche Immobilienriese Vonovia füllt seine Kassen auf. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung beschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Damit sollen brutto bis zu eine Milliarde Euro in den Geldspeicher der Bochumer fliessen. Die neuen Aktien werden ausschliesslich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Details wie Aktienanzahl, Preis und Erlös sollen noch an diesem Abend bekanntgegeben werden.