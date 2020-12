Vontobel Asset Management eröffnet Filiale in Tokio

Yoshino sei verantwortlich für die Pflege der Beziehungen zu Finanzinstituten, Consultant Relations und den Aufbau neuer Vertriebspartnerschaften, schrieb Vontobel Asset Management am Mittwoch in einer Mitteilung. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Asset Management und war zuletzt als Head of Institutional Sales bei BlueBay Asset Management tätig gewesen. In seiner neuen Funktion werde er das Produktangebot erweitern und damit die Nachfrage nach aktiv verwalteten Lösungen bedienen, hiess es.

Vontobel Asset Management betreut seit 2010 institutionelle Kunden und Berater in Japan. Der Filialeröffnung in Tokio waren bereits die Eröffnung einer Niederlassung Singapur vor einigen Monaten und eine Reihe wichtiger Ernennungen in Hongkong und Singapur vorangegangen.

tv/cf

(AWP)