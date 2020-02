Vontobel Asset Management stärkt Vertrieb in Nordamerika

Mit der neu geschaffenen Funktion will Vontobel sein Engagement in diesem Geschäftssegment stärken, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess. Klepacki habe mehr als 25 Jahre Vertriebserfahrung in der Vermögensverwaltung und werde das Verkaufsteam für Intermediäre leiten.

Zuvor war er den Angaben nach bei Aberdeen Standard Investments tätig, wo er den US-Vertrieb leitete. Davor hatte er laut Mitteilung leitende Positionen im Vertrieb bei American Funds Distributors, Delaware Investments und Allianz Global Investors inne.

sta/tt

(AWP)