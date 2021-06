Vontobel engagiert Elena Tedesco als Portfolio-Managerin

Vor sie zu Vontobel kam, war Tedesco bei der Investmentgesellschaft Federated Hermes als Co-Portfoliomanagerin für ESG-Strategien in den Emerging Markets und fürs Thema Sustainability im Global Emerging Markets-Team zuständig.

Der neue Global Impact Equities Fund investiert den Angaben zufolge in Firmen, die die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unterstützen. Das Anlageuniversum umfasse acht Wirkungsbereiche, wobei sich in vier davon überwiegend Firmen mit klimafreundlicher Ausrichtung befänden. In den anderen vier Teilen gehe es um Themen zum gesellschaftlichen Wandel, so die Mitteilung.

mk/uh

(AWP)