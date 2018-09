Die Busse, die die Bank an die USA bezahlen muss, liege zwar am oberen Ende der bezahlten Bussen anderer Kantonalbanken, jedoch deutlich unter den Erwartungen des Managements, schreiben die Kredit-Experten der Bank Vontobel am Montag. Die Bank verfüge zudem über eine starken Kapitalausstattung. Die Experten gehen davon, dass dies trotz Investitionen in die neue Strategie so bleiben werde. Zudem wolle die Bank weiterhin eine stringente Kostenkontrolle verfolgen.

sig/ys

(AWP)