Bryde, bislang Chief of Staff Global UHNW der UBS, werde ab 1. Juli 2019 ihre neue Aufgabe übernehmen, teilte Vontobel am Donnerstag mit. Sie war von 2006 bis 2008 Head of UBS Wealth Management International USA in New York. Ab 2009 war sie bei der UBS im Geschäft mit internationalen Wealth-Management-Kunden in leitenden Funktionen in der Schweiz tätig.

sig/tt

(AWP)