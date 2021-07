Erfahrungen mit Hochzinsanleihen habe Ma als Kreditanalystin bei Morgan Stanley und ING Financial Markets in London und Amsterdam gewonnen. Sie war zudem als Portfolio Managerin und Partnerin bei BlueCrest Capital Management in London und Genf tätig. Bei Julius Bär war sie für die Einführung und das Management der globalen High-Yield-Strategie verantwortlich.

tv/cf

(AWP)