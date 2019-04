Vontobel: Kundenvermögen in ersten zwei Monaten 2019 um 8 Prozent gestiegen

Das Wachstum sei zu einem grossen Teil auf die positive Marktentwicklung im neuen Jahr zurückzuführen, teilte die Bank am Dienstagabend anlässlich der Generalversammlung mit. Aber auch das Netto-Neugeld, das sich vor allem im Asset Management konzentrierte, habe dazu beigetragen. Im Vergleich zum starken ersten Quartal 2018 sei Vontobel aber verhaltener ins neue Jahr gestartet.

Unabhängig davon sei weiterhin von wachsender politischer und ökonomischer Unsicherheit und volatilen Märkten auszugehen, hiess es weiter. "Wir erwarten für 2019 ein weiterhin sehr anspruchsvolles, durch anhaltenden Margendruck charakterisiertes Marktumfeld", sagte Konzernchef Zeno Staub vor den Aktionären. Man setze 2019 aber den Wachstumskurs fort und strebe eine weitere Stärkung der Marktposition in den Kernmärkten an. "Wir sind auf gutem Weg, unsere Ziele 2020 zu erreichen", so Zeno Staub.

Die Aktionäre haben laut der Mitteilung sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates "mit überzeugender Mehrheit" zugestimmt. Unter anderem wurde auch eine Dividende von 2,10 Franken pro Aktie genehmigt.

