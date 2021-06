Vontobel-Plattform Deritrade wird in Avaloq Wealth eingebunden

Damit erhöhe Vontobel die Reichweite von Deritrade, während Avaloq-Wealth-Kunden ab Anfang 2022 das gesamte Angebot im Bereich strukturierter Produkte auf einer Plattform zur Verfügung stehe, teilte Vontobel am Donnerstag mit.

Das neue Angebot sei in einer ersten Phase in der Schweiz verfügbar. In einem nächsten Schritt soll das Angebot auf Avaloq-Wealth-Kunden in Deutschland, Europa und Asien ausgeweitet werden, heiss es weiter.

Deritrade ist Vontobels Multi-Issuer-Plattform. Den Angaben zufolge wird sie von rund 120 Banken und 600 externen Vermögensverwalter genutzt, um Investitionen abzuwickeln. Banken und externe Vermögensverwalter erhielten dadurch einen vollautomatisierten Zugang zur Emission strukturierter Produkte.

jl

(AWP)