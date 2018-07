Vontobel schliesst Erwerb von Notenstein La Roche Privatbank erfolgreich ab

Die Akquisition soll bereits im kommenden Jahr einen wesentlichen Gewinnbeitrag für die Vontobel Vermögensverwaltung bringen, wie es in der Mitteilung heisst. Die Bank will nun die Fusion zwischen Vontobel und Notenstein La Roche bis zum Ende des dritten Quartals vornehmen. Bis dann soll die zugekaufte Privatbank auch auf die Vontobel-Systeme umgestellt sein.

Vontobel und Raiffeisen hatten die Transaktion Ende Mai 2018 angekündigt. Die Institute vereinbarten einen Kaufpreis von rund 700 Millionen Franken. Notenstein La Roche verfügt derzeit über 13 Standorte in der Schweiz und betreut 16,5 Milliarden Franken Kundenvermögen in der Vermögensverwaltung und im Geschäft mit externen Vermögensverwaltern (EAM). Vontobel kann mit der Übernahme die betreuten Kundenvermögen in der Vermögensverwaltung für Reiche um 30 Prozent auf 72,6 Milliarden ausbauen.

tt/kw

(AWP)