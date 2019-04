Vontobel schliesst Kauf der US-Vermögensverwaltung von Lombard Odier ab

Mit dem Zukauf fliessen der Zürcher Bank insgesamt mehr als 730 Millionen Franken an verwalteten Vermögen zu. Damit betreue man in Nordamerika nunmehr Vermögen in Höhe von rund 4,5 Milliarden. Die Tochter Vontobel Swiss Wealth Advisors (VSWA) übernahm nebst den Kunden in der Vermögensverwaltung auch alle Brokerage-Privatkunden von Lombard Odier.

Vontobel und Lombard Odier schlossen darüber hinaus eine Kooperationsvereinbarung. Im Rahmen des Vertrags wird Lombard Odier die VSWA als bevorzugten Partner für Vermögensverwaltungskunden in den USA empfehlen, die noch nach einem SEC-registrierten Schweizer Vermögensverwalter suchen.

Zum Preis hatten die beiden Parteien keine Angaben gemacht. Die Bank Vontobel hält aber fest, dass die Übernahme vollständig mit Eigenmitteln finanziert worden ist. Per Ende 2018 verfüge die Bank mit 18,9 Prozent weiterhin über eine Tier-1 Kapitalquote, welche die regulatorischen Anforderungen bei weitem übersteige.

Zudem soll die Akquisition bereits 2019 einen positiven Gewinnbeitrag für das Vontobel Wealth Management erbringen, hiess es in der Mitteilung weiter.

mk/ys

(AWP)