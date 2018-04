Vontobel zufrieden mit Jahresstart - Kundenvermögen steigen auf Rekordhöhe

Die Kundenvermögen seien per Ende März auf einen Rekordwert von 189,4 Milliarden Franken gestiegen, meinte er weiter. Zum Vergleich: Per Ende 2017 wurde ein Wert von 186,6 Milliarden Franken ausgewiesen. Alle Geschäftsbereiche hätten zum Netto-Neugeldzufluss beigetragen, unterstrich der CEO. "Die kurzfristigen Rückschläge an den Börsen haben uns nicht zurückgeworfen."

Auch die ersten Tage des zweiten Quartals stimmten ihn zuversichtlich, so Staub weiter. Insgesamt bleibe die Bank auf Kurs, die Ziele für 2020 zu erreichen. Im laufenden Jahr sei es das Ziel, den Wachstumskurs fortzusetzen und die Marktanteile in den Kernmärkten auszubauen. Ausserdem werde eine Erhöhung der "bereits robusten Profitabilität" angestrebt.

An der eigentlichen Generalversammlung genehmigten die rund 400 anwesenden Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats. Konkret wurden die wieder antretenden Verwaltungsräte gewählt, darunter auch Präsident Herbert Scheidt, wie das Institut gleichentags mitteilte. Für den nicht mehr antretenden Nicolas Oltramare zieht der frühere Helvetia-CEO Stefan Loacker ins Gremium ein. Grosse Zustimmung erhielt laut den Angaben auch die Dividende von 2,10 Franken pro Aktie.

rw/

(AWP)