Vorstand von Nissan tagt - Carlos Ghosn darf nicht teilnehmen

Nach der kürzlichen Freilassung des früheren Verwaltungsratschefs des japanischen Renault-Partners Nissan , Carlos Ghosn, kommt der Konzern an diesem Dienstag ohne den Top-Manager zu einer Vorstandssitzung zusammen. Ghosn, der weiterhin Direktor bei Nissan ist, wollte der Vorstandssitzung beiwohnen, doch lehnte das Bezirksgericht in Tokio am Montag seinen Antrag auf Erlaubnis zur Teilnahme ab, wie das Gericht bekanntgab. Der 65-Jährige, der Nissan einst vor der nahen Pleite gerettet und zusammen mit Renault und Mitsubishi eine mächtige Autoallianz geschmiedet hatte, war am 19. November wegen Verstosses gegen Börsenauflagen in Tokio festgenommen und angeklagt worden.