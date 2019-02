Die VP Bank hat über ihre luxemburgische Tochter die Übernahme der Private-Banking-Aktivitäten der schwedischen Catella Bank im Grossherzogtum abgeschlossen. Die Transaktion in Form eines Asset Deals wurde wie geplant am 1. Februar 2019 erfolgreich vollzogen, teilte das Geldhaus am Donnerstag in einem Communiqué mit.